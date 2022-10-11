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Факты / Происшествия

Утром Россия ракетами обстреляла Запорожье, есть разрушения

Марта Бондаренко, редактор ленты
Утром Россия ракетами обстреляла Запорожье, есть разрушения
Фото: Getty Images

Сегодня утром во время воздушной тревоги российский враг нанес ракетные удары по Запорожью.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, российские ракеты попали в инфраструктурные объекты. Пока информация о масштабах разрушений и возможных жертвах выясняется.

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По состоянию на 06.30 утра воздушная тревога в Украине звучит в Запорожской и Луганской областях.

Как сообщают местные СМИ, на месте попадания произошел масштабный пожар.

В Днепропетровской области российские ракеты уничтожили две трансформаторные подстанции. Сейчас там ведутся работы по ликвидации последствий.

Фото: Запоріжжя.Інфо

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