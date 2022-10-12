Жовтень, 11 в 21:34

Росія знову обстріляла Запорізьку область з РСЗВ та артилерії.

– Знову під ударом Запорізька область. Прильоти прийшлися в місто Оріхів та смт. Степногірськ, – повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Внаслідок сильних обстрілів загинуло 7 осіб, і ще стільки ж травмовані.

– При виконанні робіт з відновлення пошкодженої лінії електропередач під час повторного ворожого обстрілу загинуло двоє працівників районних електромереж – Дмитро Стариченко та Роман Мельник. Ще двоє – Максим Юрченко та Дмитро Рабаджиєв з пораненнями евакуйовані до госпіталю, – повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Повідомляється, що усунення наслідків обстрілів триває.

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Нагадаємо, що 11 жовтня Росія випустила по Запоріжжю 12 ракет С-300.