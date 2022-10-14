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Поймали на “горячем”: в Харьковской области разоблачили российского агента

Юля Захарченко, редактор ленты
Поймали на “горячем”: в Харьковской области разоблачили российского агента
Фото: СБУ

В Харьковской области разоблачили еще одного российского агента, который разведывал позиции Вооруженных сил Украины. Соратника врага задержали “на горячем” во время сбора информации о передвижении украинской военной техники и наших защитников.

По данным Службы безопасности Украины, в интересах российских спецслужб действовал 18-летний гражданин Краснограда. Он согласился сотрудничать с врагом за деньги.

Во время обыска у него изъяли мобильный телефон, SIM-карты и ноутбук с подтверждениями незаконной деятельности в пользу Российской Федерации.

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Следователи СБУ сообщили ему о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде удерживания под стражей. Агенту РФ грозит до 12 лет лишения свободы.

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Источник: СБУ
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