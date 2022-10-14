Спіймали на “гарячому”: на Харківщині викрили російського агента

Жовтень, 14 в 13:21

У Харківській області викрили ще одного російського агента, який розвідував позиції Збройних сил України. Поплічника ворога затримали “на гарячому” під час збирання інформації про пересування української військової техніки та наших захисників.

За даними Служби безпеки України, в інтересах російських спецслужб діяв 18-річний житель Краснограду. Він погодився на співпрацю з ворогом за гроші.

Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон, SIM-картки та ноутбук із доказами незаконної діяльності на користь Російської Федерації.

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Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Агенту РФ загрожує до 12 років позбавлення волі.