Новые боеприпасы и подготовка к зиме: Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего в пятницу, 14 октября.
На встрече заслушали доклады главнокомандующего Вооруженными силами Украины, руководителя разведки и командующих войсками оперативных направлений о ситуации на фронте и вероятных действиях врага в ближайший период.
В рамках Ставки участники очертили шаги по дальнейшему освобождению украинских территорий от российской армии.
Также были рассмотрены вопросы материально-технического обеспечения Вооруженных сил Украины, в частности, бесперебойной поставки боеприпасов и подготовки к зиме.
Кроме того, было обсуждено дальнейшее урегулирование деятельности добровольческих формирований территориальных общин.
В заседании приняли участие министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.
Также к заседанию Ставки присоединились руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр внутренних дел Денис Монастырский, глава МИД Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.