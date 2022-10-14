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Новые боеприпасы и подготовка к зиме: Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего

Юля Захарченко, редактор ленты
Новые боеприпасы и подготовка к зиме: Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего в пятницу, 14 октября.

На встрече заслушали доклады главнокомандующего Вооруженными силами Украины, руководителя разведки и командующих войсками оперативных направлений о ситуации на фронте и вероятных действиях врага в ближайший период.

В рамках Ставки участники очертили шаги по дальнейшему освобождению украинских территорий от российской армии.

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Также были рассмотрены вопросы материально-технического обеспечения Вооруженных сил Украины, в частности, бесперебойной поставки боеприпасов и подготовки к зиме.

Кроме того, было обсуждено дальнейшее урегулирование деятельности добровольческих формирований территориальных общин.

В заседании приняли участие министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

Также к заседанию Ставки присоединились руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр внутренних дел Денис Монастырский, глава МИД Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

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Источник: Офис президента
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