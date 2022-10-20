Октябрь, 20 в 9:22

Вчера, 19 октября, в Изюмском районе Харьковской области на мине подорвался автомобиль с бойцами ГСЧС.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате наезда на взрывчатку погибли два человека, еще четверо получили ранения.

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Олег Синегубов подчеркнул, что в области все еще очень высока минная опасность.

Также российский враг не прекращает обстрелы населенных пунктов Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов.

В частности, вчера около 16:00 из артиллерии оккупанты били по Волчанску, там разрушено здание магазина. Также из артиллерии рашисты обстреливали районы населенных пунктов: Гоптовка, Гряниковка, Колодезное, Красное, Огурцово, Стрелечье, Берестово, Кисловка и Першотравневе.

Через сутки с ранениями госпитализировали 78-летнего жителя Изюмского района.

Кроме того, за сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 657 взрывоопасных предметов.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабной войны с 24 февраля в Украине погибли 24 медицинских работника, 61 – получил ранения разной степени тяжести.