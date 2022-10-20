Жовтень, 20 в 9:22

Вчора, 19 жовтня, в Ізюмському районі На Харківщині на міні підірвався автомобіль із бійцями ДСНС.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок наїзду на вибухівку загинуло дві людини, ще четверо отримали поранення.

Зараз дивляться

Олег Синєгубов наголосив, що в області все ще дуже висока мінна небезпека.

Також російський ворог не припиняє обстріли населених пунктів Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Зокрема, вчора близько 16:00 з артилерії окупанти гатили по Вовчанську, там зруйновано будівлю магазину. Також з артилерії рашисти обстрілювали райони населених пунктів: Гоптівка, Гряниківка, Колодязне, Красне, Огірцеве, Стрілеча, Берестове, Кислівка та Першотравневе.

За добу із пораненнями госпіталізували 78-річного мешканця Ізюмського району.

Крім того, за добу піротехніки ДСНС знешкодили 657 вибухонебезпечних предметів.

Раніше повідомлялося, що від початку повномасштабної війни з 24 лютого в Україні загинули 24 медичні працівники, 61 – отримав поранення різного ступеня важкості.