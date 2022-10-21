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Факты / Происшествия

Россияне заминировали Каховскую ГЭС еще в апреле, а сейчас закладывают взрывчатку возле опор – ГУР

Юля Захарченко, редактор ленты
Каховська ГЕС
Фото: УНИАН

В Херсонской области российские захватчики заминировали Каховскую гидроэлектростанцию ​​еще в апреле 2022 года, а сейчас закладывают взрывчатку возле шлюзов и опор.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В ГУР считают, что россияне готовят серию терактов в Херсонской области.

Фото: Минобороны Украины

— В частности, под угрозой разрушения оказались дамба Каховского водохранилища и агрегаты Каховской ГЭС. Подрыв дамбы был спланирован заранее – основные работы по заминированию проведены еще в апреле, — говорится в сообщении.

В украинской разведке отметили, что на дамбе Каховской ГЭС установлены два военных тентованных грузовика без водителей — оба полностью загружены ящиками со взрывчаткой.

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В ГУР отметили, что российские теракты приведут к катастрофическим последствиям. В случае реализации преступных планов РФ под угрозой затопления окажутся десятки сел и городов, в частности Херсон. Масштабы экологической катастрофы выйдут за пределы Украины и коснутся всего Черноморского региона.

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Источник: Минобороны
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