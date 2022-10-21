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Факти / Надзвичайні події

Росіяни замінували Каховську ГЕС ще у квітні, а зараз закладають вибухівку біля опор – ГУР

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Каховська ГЕС
Фото: УНІАН

У Херсонській області російські загарбники замінували Каховську гідроелектростанцію ще у квітні 2022 року, а зараз закладають вибухівку біля шлюзів та опор.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. У ГУР вважають, що росіяни готують серію терактів на Херсонщині.

Фото: Міноборони України

– Зокрема, під загрозою руйнування опинились дамба Каховського водосховища та агрегати Каховської ГЕС. Підрив дамби було сплановано завчасно – основні роботи із замінування проведено ще у квітні, – йдеться у повідомленні.

В українській розвідці зазначили, що на дамбі Каховської ГЕС встановлено два військові тентовані вантажівки без водіїв – обидва повністю завантажені ящиками з вибухівкою.

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У ГУР зазначили, що російські теракти призведуть до катастрофічних наслідків. У разі реалізації злочинних планів РФ під загрозою затоплення опиняться десятки сіл і міст, зокрема Херсон. Масштаби екологічної катастрофи вийдуть за межі України та стосуватимуться всього Чорноморського регіону.

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Джерело: Міноборони
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