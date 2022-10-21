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В Киевской области слышны звуки взрывов: что известно

Юля Захарченко, редактор ленты
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В Киевской области слышны звуки взрывов: что известно
Фото: Depositphotos

В Киевской области слышны звуки мощных взрывов после объявления сигнала воздушной тревоги.

– Взрывы на Киевщине – это работа наших саперов. Оставайтесь в укрытиях, — говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

В Киевской областной военной администрации утром 21 октября предупредили, что в Вышгородском районе проводятся учения для саперов.

Известно, что в рамках планируемых мероприятий – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых общинах области и Киеве можно услышать звуки взрывов.

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