Октябрь, 21 в 15:21

В Киевской области слышны звуки мощных взрывов после объявления сигнала воздушной тревоги.

– Взрывы на Киевщине – это работа наших саперов. Оставайтесь в укрытиях, — говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

В Киевской областной военной администрации утром 21 октября предупредили, что в Вышгородском районе проводятся учения для саперов.

Известно, что в рамках планируемых мероприятий – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых общинах области и Киеве можно услышать звуки взрывов.