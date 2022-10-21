Жовтень, 21 в 15:50

У Київській області чутно звуки потужних вибухів після оголошення сигналу повітряної тривоги.

Оновлено о 15:50. Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба підтвердив, що вибухи на початку сигналу повітряної тривоги – це планова робота українських саперів.

– Мешканці Київщини! Вибухи, які могли чути в деяких громадах області на початку сигналу тривоги, це – планова робота саперів. У регіоні повітряна тривога триває, тому перебувайте в укриттях. Бережіть себе та зберігайте спокій, – наголосив він.

Оновлено о 15:21. Ймовірно, вибухи, які чути у Київській області, це планові навчання українських саперів.

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– Вибухи на Київщині — це робота наших саперів. Залишайтеся в укриттях, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.

У Київській обласній військовій адміністрації вранці 21 жовтня попередили, що у Вишгородському районі проводяться навчання для саперів.

Відомо, що у межах запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це в деяких громадах області та Києві можливо почути звуки вибухів.