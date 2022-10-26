Октябрь, 26 в 14:09

В Киеве и Луцке сотрудники СБУ задержали двух организаторов схемы нелегального выезда за границу украинских мужчин призывного возраста.

Среди них — депутат Черниговского райсовета от запрещенной партии ОПЗЖ. За деньги он предлагал военнообязанным выезд за пределы Украины под видом многодетных родителей.

В стоимость так называемой услуги, которая достигала $3 тыс., входило изготовление фальшивых свидетельств о рождении детей и сопровождение через пропускные пункты государственной границы. Сумма зависела от срочности и социального положения клиента.

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Помогали уклонистам бежать за границу: СБУ задержала депутата ОПЗЖ и столичного банкира / 2 фотографии

В Киеве за организацию еще одного канала нелегальной миграции задержан директор отделения одного из столичных банков. Банкир за $16 тыс. обещал уклонистам содействие в пересечении госграницы и поддельные документы о непригодности к военной службе.

Всем задержанным объявлено подозрение по ч. 3 ст. 332 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.