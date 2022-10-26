Допомагали ухилянтам тікати за кордон: СБУ затримала депутата ОПЗЖ та столичного банкіра
У Києві та Луцьку співробітники СБУ затримали двох організаторів схеми нелегального виїзду за кордон українських чоловіків призовного віку.
Серед них – депутат Чернігівської райради від забороненої партії ОПЗЖ. За гроші він пропонував військовозобов’язаним виїзд за межі України під виглядом багатодітних батьків.
У вартість так званої послуги, яка сягала $3 тис., входило виготовлення фальшивих свідоцтв про народження дітей та супровід через пропускні пункти державного кордону. Сума залежала від терміновості та соціального статусу клієнта.
Допомагав депутату знайомий з Волині. Обох затримали у Луцьку під час передачі частини неправомірної вигоди.
У Києві за організацію ще одного каналу нелегальної міграції затримали директора відділення одного зі столичних банків. Банкір за $16 тис. обіцяв ухилянтам сприяння у перетині держкордону та підроблені документи щодо непридатності до військової служби.
Всім затриманим оголошено підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.