Октябрь, 25 в 16:52

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении министру транспорта РФ Виталию Савельеву, который участвовал в подготовке и проведении вооруженной агрессии против нашего государства.

Установлено, что чиновник способствовал перемещению личного состава, вооружения и военной техники оккупантов к границам Украины и в захваченные районы.

Переправку вражеских колонн осуществляли железнодорожным транспортом через территорию временно оккупированного Крыма.

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— В период с 26 марта 2021 года по 4 сентября этого года Савельев обеспечил перекидывание на захваченный полуостров почти 300 единиц вражеской бронетехники. Среди них – российские танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и автоцистерны с сотнями тонн горюче-смазочных материалов. Именно эту технику оккупанты задействовали в начале полномасштабного вторжения, в частности, в боевых действиях в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях, — сообщили в СБУ.

Для перемещения военных эшелонов было использовано более 250 вагонов.

Для этого Савельев дал соответствующее поручение подчиненным подразделениям компании Российские железные дороги и так называемого Федерального государственного унитарного предприятия Республики Крым Крымская железная дорога.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности подозревают Савельева по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы.