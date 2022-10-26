Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

На Харьковщине авто пиротехников ГСЧС подорвалось на мине: есть погибший, 5 — ранены

Малиновская Ангелина, редактор ленты
На Харьковщине авто пиротехников ГСЧС подорвалось на мине: есть погибший, 5 — ранены
Фото: Getty Images

26 октября в Изюмском районе Харьковской области на вражескую мину, предварительно противотанковую, наехал автомобиль пиротехников ГСЧС. К сожалению, один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

— Все раненые госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь. Состояние трех раненых медиков оценивают как тяжелое, двое пострадавших имеют ранения средней степени тяжести. Еще раз подчеркиваю, что минная опасность в области остается очень высокой, — написал он в Telegram.

Читайте
В Харьковской области на мине подорвался автомобиль ГСЧС: двое погибших и четверо раненых

Также Синегубов призвал всех быть максимально осторожными и не посещать леса, лесополосы и поля, не ходить по обочинам дорог.

Сейчас смотрят

— Ни в коем случае не прикасайтесь к подозрительным или незнакомым предметам. Безопасно передвигаться можно только по дорогам с твердым покрытием, где уже провели разминирование взрывотехники, — предостерег он.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка