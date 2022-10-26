На Харьковщине авто пиротехников ГСЧС подорвалось на мине: есть погибший, 5 — ранены
26 октября в Изюмском районе Харьковской области на вражескую мину, предварительно противотанковую, наехал автомобиль пиротехников ГСЧС. К сожалению, один человек погиб, еще пятеро получили ранения.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
— Все раненые госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь. Состояние трех раненых медиков оценивают как тяжелое, двое пострадавших имеют ранения средней степени тяжести. Еще раз подчеркиваю, что минная опасность в области остается очень высокой, — написал он в Telegram.
Также Синегубов призвал всех быть максимально осторожными и не посещать леса, лесополосы и поля, не ходить по обочинам дорог.
— Ни в коем случае не прикасайтесь к подозрительным или незнакомым предметам. Безопасно передвигаться можно только по дорогам с твердым покрытием, где уже провели разминирование взрывотехники, — предостерег он.