На Харківщині авто піротехніків ДСНС підірвалось на міні: є загиблий, 5 – поранені
26 жовтня в Ізюмському районі Харківської області на ворожу міну, попередньо протитанкову, наїхав автомобіль піротехніків ДСНС. На жаль, одна людина загинула, ще п’ятеро – отримали поранення.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
– Усі поранені госпіталізовані та отримують усю необхідну медичну допомогу. Стан 3 поранених медики оцінюють як тяжкий, 2 постраждалих мають поранення середнього ступеню тяжкості. Вкотре наголошую, що мінна небезпека в області залишається дуже високою, – написав він у Telegram.
Також Синєгубов закликав усіх бути максимально обережними та не відвідувати ліси, лісосмуги та поля, не ходити узбіччями доріг.
– В жодному разі не торкайтеся підозрілих або незнайомих предметів. Безпечно пересуватися можна лише по дорогах з твердим покриттям, там де уже провели розмінування вибухотехніки, – застеріг він.