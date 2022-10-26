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На Харківщині авто піротехніків ДСНС підірвалось на міні: є загиблий, 5 – поранені

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
На Харківщині авто піротехніків ДСНС підірвалось на міні: є загиблий, 5 – поранені
Фото: Getty Images

26 жовтня в Ізюмському районі Харківської області на ворожу міну, попередньо протитанкову, наїхав автомобіль піротехніків ДСНС. На жаль, одна людина загинула, ще п’ятеро – отримали поранення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

– Усі поранені госпіталізовані та отримують усю необхідну медичну допомогу. Стан 3 поранених медики оцінюють як тяжкий, 2 постраждалих мають поранення середнього ступеню тяжкості. Вкотре наголошую, що мінна небезпека в області залишається дуже високою, – написав він у Telegram.

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Також Синєгубов закликав усіх бути максимально обережними та не відвідувати ліси, лісосмуги та поля, не ходити узбіччями доріг.

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– В жодному разі не торкайтеся підозрілих або незнайомих предметів. Безпечно пересуватися можна лише по дорогах з твердим покриттям, там де уже провели розмінування вибухотехніки, – застеріг він.

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