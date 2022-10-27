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Факты / Происшествия

На Киевщине слышны взрывы — что известно

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
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На Киевщине слышны взрывы — что известно
Фото: Depositphotos

В Киевской области слышны взрывы. Об этом сообщают Telegram-каналы.

Заметим, что сейчас в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.

К слову, утром в Киевской областной военной администрации сообщили, что с 10:00 до 15:00 в Бучанском районе и с 14:00 до 15:00 в Вышгородском районе пиротехники будут обезвреживать взрывоопасные предметы, оставленные оккупантами.

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В связи с этим в некоторых общинах области жители могут слышать звуки взрывов.

Напомним, ночью 27 октября российские войска атаковали Киевскую область иранскими дронами-камикадзе типа Shahed.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области генерала Андрея Небитова, на территории региона зафиксировано более шести атак.

Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.

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