Октябрь, 27 в 6:06

Ночью 27 октября российские войска атаковали Киевскую область.

По словам руководителя областной военной администрации Алексея Кулебы, есть несколько прилетов в одной из общин региона.

Спецслужбы сразу же начали ликвидировать пожары и последствия удара.

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По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

– Наши силы ПВО ликвидировали вражеские воздушные объекты, – сообщил Алексей Кулеба.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 246-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.