Есть несколько прилетов: РФ атаковала Киевскую область
Фото: Depositphotos
Ночью 27 октября российские войска атаковали Киевскую область.
По словам руководителя областной военной администрации Алексея Кулебы, есть несколько прилетов в одной из общин региона.
Спецслужбы сразу же начали ликвидировать пожары и последствия удара.
Сейчас смотрят
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
– Наши силы ПВО ликвидировали вражеские воздушные объекты, – сообщил Алексей Кулеба.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 246-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.