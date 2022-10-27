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Факти / Надзвичайні події

На Київщині чутно вибухи – що відомо

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Потребує перевірки
На Київщині чутно вибухи – що відомо
Фото: Depositphotos

У Київській області чутно вибухи. Про це повідомляють Telegram-канали.

Зауважимо, що наразі у Києві та Київській області оголошено повітряну тривогу.

До слова, вранці у Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що сьогодні з 10:00 до 15:00 у Бучанському районі та з 14:00 до 15:00 у Вишгородському районі піротехніки будуть знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, залишені окупантами.

Зараз дивляться

У зв’язку з цим у деяких громадах області жителі можуть чути звуки вибухів.

Нагадаємо, вночі 27 жовтня російські війська атакували Київську область іранськими дронами-камікадзе типу Shahed.

За словами начальника Головного управління Національної поліції в Київській області генерала Андрія Нєбитова, на території регіону зафіксовано понад шість атак.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

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