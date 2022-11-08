Ноябрь, 08 в 21:57

В Кривом Роге раздались взрывы во время масштабной воздушной тревоги по Украине

Юля Захарченко, редактор ленты Требует проверки

В Кривом Роге прогремела серия мощных взрывов во время масштабной воздушной тревоги на территории Украины. Следует отметить, что сигнал воздушной тревоги раздается в Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Винницкой, Житомирской областях и Киеве. Сейчас смотрят Читайте Вероятно, пожар вспыхнул из-за перепада напряжения: в Киеве горел рынок Левобережный

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