В Кривом Роге раздались взрывы во время масштабной воздушной тревоги по Украине
Требует проверки
Фото: Depositphotos
В Кривом Роге прогремела серия мощных взрывов во время масштабной воздушной тревоги на территории Украины.
Следует отметить, что сигнал воздушной тревоги раздается в Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Винницкой, Житомирской областях и Киеве.
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