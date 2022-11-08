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Факти / Надзвичайні події

У Кривому Розі пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги по Україні

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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Вибух
Фото: Depositphotos

У Кривому Розі прогриміла серія потужних вибухів під час масштабної повітряної тривоги на території України.

Варто зазначити, що сигнал повітряної тривоги лунає у Луганській, Донецькій, Харківській, Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Вінницькій, Житомирській областях та Києві.

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