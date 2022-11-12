На кладбище под Мариуполем появился новый сектор братских могил

Ноябрь, 12 в 13:25

Под Мариуполем в поселке Старый Крым появился новый сектор братских могил.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Мариупольский городской совет, опубликовав соответствующее видео с кладбища.

— Мариупольское кладбище в Старом Крыму становится все больше. Уже появился даже новый сектор братских могил – №21, – говорится в сообщении.

В горсовете добавляют, что мариупольцы до сих пор хоронят своих родных, а тысячи жителей до сих пор не знают, где похоронены родственники и знакомые. Другие – без вести пропавшие.

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— Российские оккупанты принесли в наш город смерть и разрушение, — говорится в сообщении.

В ноябре BBC опубликовал спутниковые снимки, сделанные на месте массового захоронения вблизи Мариуполя, который находится под временной оккупацией России с мая. Согласно их анализу, было вырыто более 1 500 новых могил.

Последние спутниковые снимки Maxar показывают, что три места массовых захоронений вблизи Мариуполя, расположенные в Старом Крыму, Мангуше и Виноградном, неуклонно увеличивались весной.