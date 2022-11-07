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Факты / Україна

Вблизи Мариуполя обнаружили более 1,5 тыс. новых могил — BBC

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Вблизи Мариуполя обнаружили более 1,5 тыс. новых могил — BBC

Согласно анализу новых спутниковых снимков, сделанных BBC, на месте массового захоронения близ Мариуполя, который находится под временной оккупацией России с мая, вырыто более 1 500 новых могил.

Последние спутниковые снимки Maxar показывают, что три места массовых захоронений вблизи Мариуполя, расположенные в Старом Крыму, Мангуше и Виноградном, неуклонно увеличивались с весны.

Центр информационной устойчивости проанализировал изображение поселка Старый Крым для программы Панорама BBC и пришел к выводу, что со времени последнего анализа изображений в июне там было выкопано 1 500 новых могил.

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Сейчас, по оценкам, с начала войны там было выкопано более 4 600 могил, хотя точное количество захоронений в этом месте установить невозможно.

Свидетели в Мариуполе рассказали BBC, что в последние месяцы они видели, как российские власти доставали тела из-под обломков разрушенных зданий в городе и отвозили их для захоронения.

Фото: Maxar

Жительница Мариуполя Татьяна, потерявшая связь с сыном, когда в городе происходили боевые действия, отчаянно стремилась его найти и летом посетила место массового захоронения в Виноградном под Мариуполем.

По ее словам, в Виноградном она насчитала более 800 новых могил. Она сфотографировала место массового захоронения там. Многие могилы на этом месте обозначены маленькими табличками с номерами и полом, но не именами. Большинство тел неузнаваемы.

Другие жители Мариуполя, с которыми удалось пообщаться ВВС, рассказали, что этим летом в поисках родных, с которыми была потеряна связь, им пришлось пересматривать десятки лежащих на улице без охлаждения тел.

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Скриншот: France 2

Источник: BBC
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