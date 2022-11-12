На цвинтарі під Маріуполем з’явився новий сектор братських могил

Листопад, 12 в 13:25

Під Маріуполем у селищі Старий Крим з’явився новий сектор братських могил.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила Маріупольська міська рада, опублікувавши відповідне відео з цвинтаря.

— Маріупольський цвинтар у Старому Криму стає все більше. Вже з’явився навіть новий сектор братських могил – №21, – йдеться в повідомленні.

У міськраді додають, що маріупольці досі ховають своїх рідних, а тисячі жителів досі не знають, де поховані їхні родичі та знайомі. Інші – безвісти зниклі.

Зараз дивляться

— Російські окупанти принесли до нашого міста смерть та руйнування, – йдеться у дописі.

У листопаді BBC опублікувало супутникові знімки, зроблені на місці масового поховання поблизу Маріуполя, який перебуває під тимчасовою окупацією Росії з травня. Згідно з їхнім аналізом, було вирито понад 1 500 нових могил.

Останні супутникові знімки Maxar показують, що три місця масових поховань поблизу Маріуполя, розташовані в Старому Криму, Мангуші та Виноградному, неухильно збільшувалися з весни.