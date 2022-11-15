Ноябрь, 15 в 16:10

В Офисе президента сообщили о попадании в жилые дома в Киеве и распространили видео.

Кадры с последствиями появились в Telegram-канале зама руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

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— Зафиксировано два попадания российских ракет. Вражеское оружие поразило жилые дома. На месте уже работают спасатели и врачи, – написал Тимошенко.

Он подчеркнул, что опасность еще не миновала, и призвал оставаться в укрытиях.

15 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В Киеве подтвердили два взрыва. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил попадание в Печерском районе.