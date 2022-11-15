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Факты / Происшествия

Ракета попала в объект инфраструктуры в Кременчугском районе Полтавщины

Валентина Летяк, редактор ленты
Ракета попала в объект инфраструктуры в Кременчугском районе Полтавщины
Фото: Depositphotos

Во время ракетных обстрелов Полтавской области РФ нанесла удар по объекту инфраструктуры Кременчугского района.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.

– Прилет в Кременчугском районе. Находитесь в укрытиях! – подчеркнул он.

Перед этим он сообщал о работе нашей ПВО в Миргородском районе.

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Во многих регионах были введены аварийные отключения света.

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