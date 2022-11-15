Ракета влучила в об’єкт інфраструктури у Кременчуцькому районі Полтавщини
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Під час ракетного обстрілу Полтавської області РФ завдала удару по об’єкту інфраструктури Кременчуцькому районі.
Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.
– Приліт у Кременчуцькому районі. Перебувайте в укриттях! – наголосив він.
Перед цим він повідомляв про роботу нашої ППО у Миргородському району.
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Під час масованої ракетної атаки РФ по Україні 15 листопада зафіксовано влучання в будинки та об’єкти енергетичної інфраструктури у Києві, Харкові, Житомирі, Львові, Рівному, Кропивницькому, Кривому Розі, а також у Вінницькій, Хмельницькій, Волинській областях.
У багатьох регіонах запровадили аварійні відключення світла.