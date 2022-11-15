Листопад, 15 в 16:54

Під час ракетного обстрілу Полтавської області РФ завдала удару по об’єкту інфраструктури Кременчуцькому районі.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.

– Приліт у Кременчуцькому районі. Перебувайте в укриттях! – наголосив він.

Перед цим він повідомляв про роботу нашої ППО у Миргородському району.

Зараз дивляться

Під час масованої ракетної атаки РФ по Україні 15 листопада зафіксовано влучання в будинки та об’єкти енергетичної інфраструктури у Києві, Харкові, Житомирі, Львові, Рівному, Кропивницькому, Кривому Розі, а також у Вінницькій, Хмельницькій, Волинській областях.

У багатьох регіонах запровадили аварійні відключення світла.