В Херсонской области задержали депутата ОПЗЖ, работавшего на россиян во время оккупации

Ноябрь, 17 в 16:09

На деоккупированной территории Херсонщины задержали местного депутата от запрещенной в Украине партии Оппозиционная платформа – За жизнь (ОПЗЖ).

По данным Службы безопасности Украины, мужчина добровольно пошел на сотрудничество с российскими военными и вступил в руководящий пост в оккупационном “Министерстве внутренних дел Херсонской области РФ”.

В СБУ отмечают, что там он работал в отделе “борьбы с экономическими преступлениями”, который действительно занимался террором местных предпринимателей и заставлял их платить налоги в российский бюджет.

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Предателя задержали и сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины). Ему хотят выбрать меру пресечения — удерживание под стражей.

Сейчас продолжается досудебное расследование, в рамках которого Служба безопасности Украины собирает все доказательства для привлечения депутата к ответственности.