На Херсонщині затримали депутата ОПЗЖ, який працював на росіян під час окупації

Листопад, 17 в 16:09

На деокупованій території Херсонщини затримали місцевого депутата від забороненої в Україні партії Опозиційна платформа – За життя (ОПЗЖ).

За даними Служби безпеки України, чоловік добровільно пішов на співпрацю з російськими військовими та обійняв керівну посаду в окупаційному “Міністерстві внутрішніх справ Херсонської області РФ”.

У СБУ зазначають, що там він працював у відділі “боротьби з економічними злочинами”, який насправді займався терором місцевих підприємців і змушував їх сплачувати податки до російського бюджету.

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Зрадника затримали та повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Йому хочуть обрати запобіжний захід – тримання під вартою.

Наразі триває досудове розслідування, в рамках якого Служба безпеки України збирає всі докази для притягнення депутата до відповідальності.