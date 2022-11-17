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Факти / Надзвичайні події

На Херсонщині затримали депутата ОПЗЖ, який працював на росіян під час окупації

Юля Захарченко, редакторка стрічки
На Херсонщині затримали депутата ОПЗЖ, який працював на росіян під час окупації
Фото: СБУ

На деокупованій території Херсонщини затримали місцевого депутата від забороненої в Україні партії Опозиційна платформа – За життя (ОПЗЖ).

За даними Служби безпеки України, чоловік добровільно пішов на співпрацю з російськими військовими та обійняв керівну посаду в окупаційному “Міністерстві внутрішніх справ Херсонської області РФ”.

Фото: СБУ

У СБУ зазначають, що там він працював у відділі “боротьби з економічними злочинами”, який насправді займався терором місцевих підприємців і змушував їх сплачувати податки до російського бюджету.

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Зрадника затримали та повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Йому хочуть обрати запобіжний захід – тримання під вартою.

Наразі триває досудове розслідування, в рамках якого Служба безпеки України збирає всі докази для притягнення депутата до відповідальності.

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Джерело: СБУ
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