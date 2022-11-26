Устраивают “медосмотры”: в Луганской области оккупанты хотят вывезти в РФ более 10 тыс. детей

Ноябрь, 26 в 17:10

В Луганской области оккупанты провели псевдомедосмотры на временно захваченной территории для около 15 тыс. детей в возрасте от двух до 17 лет.

В Центре национального сопротивления отмечают, что так называемые углубленные медицинские осмотры были проведены для дальнейшего принудительного вывоза детей на территорию России.

– Завезенные из России медики отметили в документах обследования, что 70% из этих детей “требуют специальной медицинской помощи”. Таким заключением россияне прикрывают депортацию детей на территорию РФ. Сначала их помещают в специализированные оздоровительные заведения. Потом по ряду надуманных причин задерживают возвращение детей домой, чтобы заставить родителей приехать, а потом семьям запрещают возвращаться на территорию Украины, — говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что в пансионате в Краснодарском крае уже находятся более 1,5 тыс. человек с временно оккупированных территорий Херсонской области.

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Источник: Центр национального сопротивления