Влаштовують “медогляди”: на Луганщині окупанти хочуть вивезти до РФ понад 10 тис. дітей

Листопад, 26 в 17:10

У Луганській області окупанти провели псевдомедогляди на тимчасово захопленій території для близько 15 тис. дітей віком від двох до 17 років.

У Центрі національного спротиву зазначають, що так звані поглиблені медичні огляди провели для подальшого примусового вивезення дітей на територію Росії.

– Завезені з Росії медики зазначили в документах обстеження, що 70% з цих дітей “потребують спеціальної медичної допомоги”. Таким заключенням росіяни прикривають депортацію дітей на територію РФ. Спершу їх поміщають у спеціалізовані оздоровчі заклади. Потім через низку надуманих причин затримують повернення дітей додому, щоб змусити батьків приїхати, а після родинам забороняють повертатись на територію України, – йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що у пансіонаті у Краснодарському краю вже перебуває понад 1,5 тис. людей з тимчасово окупованих територій Херсонської області.

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Українців примусово схиляють до оформлення заявок на отримання паспортів РФ і відкриття рахунків у російських банках для отримання “соціальних виплат”.

Джерело: Центр національного спротиву