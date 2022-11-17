Ноябрь, 17 в 8:35

В России начали неприкрыто рекламировать принудительное усыновление украинских детей.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Так, 9 ноября ряд российских военных блогеров начали распространять многосерийный документальный сериал о нескольких украинских детях из Донбасса, усыновленных в российские семьи.

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В фильме утверждается, что в 2022 году российские власти “эвакуировали” с Донбасса более 150 000 украинских детей.

Неясно, откуда у россиян такие цифры. Украинские официальные лица ранее заявляли, что оккупанты принудительно депортировали 6000–8000 человек.

Глава Чечени Рамзан Кадыров заявил, что о сотрудничестве с уполномоченным РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой относительно привоза “трудных подростков” из различных регионов России и оккупированных Донецкой и Луганской областей в Чечню для проведения так называемой профилактической работы и военно-патриотического воспитания.

Львова-Белова постоянно выступала за депортацию и усыновление украинских детей.

Аналитики ISW считают, что программы принудительного усыновления и депортации детей под видом отдыха и реабилитации, по всей видимости, являются основой масштабной кампании по депопуляции Украины. А это может быть нарушением Конвенции о предотвращении преступления геноцида.