Декабрь, 08 в 13:51

В Одессе военная контрразведка СБУ разоблачила супругов — агентов ГРУ Генштаба ВС РФ, собиравших информацию о местах возможной дислокации и перемещения подразделений ПВО на территории региона.

Спецслужбам удалось установить контроль за шпионами еще на первичном этапе подрывной деятельности, а задержали их при попытке передачи разведданных российским кураторам.

О мужчине известно, что он родился в Одессе, но потом служил в российской армии и воевал в Чечне, его жена — гражданка РФ.

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Российская военная разведка отправила супругов в Украину еще в 2018 году, планируя создать на юге агентурный аппарат.

Здесь они получили вид на жительство. До полномасштабного вторжения собирали информацию об общественно-политической ситуации и расширяли круг знакомств.

После 24 февраля их главной задачей явилось выявление позиции ЗРК Crotale и расположение артиллерийских складов с боеприпасами к нему.

РФ планировала нанести воздушные удары ракетами класса Калибр или Кинжал по военным объектам, используя предоставленные координаты.

Злоумышленники также собирали информацию о подразделениях Сил обороны на Херсонском направлении и отправляли жителю Севастополя – бывшему российскому спецназовцу, негласно сотрудничающего с ГРУ, который для так называемого прикрытия возглавляет местный благотворительный фонд. Далее он передавал разведданные куратору.

Для коммуникации агентура использовала анонимный Телеграмм-канал.

Готовили ракетный удар по силам ПВО: в Одессе задержали супругов — российских шпионов / 4 фотографии

Дома у супругов-шпионов правоохранители обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательстивами переписки с российской разведкой.

Обоим объявлено подозрение по ст. 114 УКУ (шпионаж) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Наказание, предусмотренное этой статьей, — лишение свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.