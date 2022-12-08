Грудень, 08 в 13:51

В Одесі військова контррозвідка СБУ викрила подружжя агентів ГРУ Генштабу ЗС РФ, які збирали інформацію про місця можливої дислокації та переміщення підрозділів ППО на території регіону.

Спецслужбам вдалося встановити контроль за шпигунами ще на первинному етапі підривної діяльності, а затримали їх під час спроби передачі розвідданих російським кураторам.

Про чоловіка наразі відомо, що він народився в Одесі, але потім служив у російській армії та воював у Чечні, його дружина – громадянка РФ.

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Російська воєнна розвідка відправила подружжя до України ще у 2018 році, плануючи створити на півдні агентурний апарат.

Тут вони отримали посвідку на проживання. До повномасштабного вторгнення збирали інформацію про суспільно-політичну ситуацію та розширювали коло знайомств.

Після 24 лютого їхнім головним завданням стало виявлення позиції ЗРК Crotale і розташування артилерійських складів з боєприпасами до нього.

РФ планувала завдати повітряних ударів ракетами класу Калібр або Кинжал по військових об’єктах за наданими координатами.

Зловмисники також збирали інформацію про підрозділи Сил оборони на Херсонському напрямку та відправляли мешканцю Севастополя – колишньому російському спецназівцю, який негласно співпрацює з ГРУ, а для так званого прикриття очолює місцевий благодійний фонд. Далі він передавав розвіддані куратору.

Для комунікації агентура використовувала анонімний Телеграм-канал.

Готували ракетний удар по силах ППО: в Одесі затримали подружжя російських шпигунів / 4 фотографии

Вдома у подружжя шпигунів правоохоронці виявили мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами листування з російською розвідкою.

Обом оголошено підозру за ст. 114 ККУ (шпигунство) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Покарання, передбачене цією статтею, – позбавлення волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.