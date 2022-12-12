Декабрь, 12 в 15:56

Матрос из Крыма, который в 2014 году перешел на сторону России, получил 13 лет лишения свободы.

Пресс-служба Государственного бюро расследований сообщила, что Святошинский суд Киева признал его виновным по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

— Следствие установило, что матрос, после захвата оккупантами воинской части в Симферополе в 2014 году, добровольно присягнул на верность агрессору, — говорится в сообщении.

Он продолжил служить в России и вернулся в Украину вместе с войсками оккупантов во время полномасштабного вторжения на территорию Украины.

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