До 13 років засудили матроса з Криму, який перейшов на бік РФ у 2014-му
Матрос з Криму, який у 2014 році перейшов на бік Росії, отримав 13 років позбавлення волі.
Пресслужба Державного бюро розслідувань повідомила, що Святошинський суд Києва визнав його винним за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).
— Слідство встановило, що матрос, після захоплення окупантами військової частини у Сімферополі у 2014 році добровільно присягнув на вірність агресору, – йдеться в повідомленні.
Він продовжив служити у Росії і повернувся в Україну разом з військами окупантів під час повномасштабного вторгнення на територію України.
Під час бойового зіткнення на території Херсонської області наприкінці серпня 2022 року зрадник потрапив у полон ЗСУ.
Процесуальне керівництво здійснювала Миколаївська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.
Наприкінці листопада ДБР затримало заступника міського голови Херсона з команди гауляйтера Володимира Сальдо. Після окупації Херсона він почав працювати на загарбників та відповідав за сферу житлово-комунального господарства.
Під час затримання у чоловіка виявлено конституцію РФ та інші пропагандистські матеріали.