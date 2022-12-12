Грудень, 12 в 15:56

Матрос з Криму, який у 2014 році перейшов на бік Росії, отримав 13 років позбавлення волі.

Пресслужба Державного бюро розслідувань повідомила, що Святошинський суд Києва визнав його винним за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

— Слідство встановило, що матрос, після захоплення окупантами військової частини у Сімферополі у 2014 році добровільно присягнув на вірність агресору, – йдеться в повідомленні.

Він продовжив служити у Росії і повернувся в Україну разом з військами окупантів під час повномасштабного вторгнення на територію України.

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