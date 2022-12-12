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Факти / Надзвичайні події

До 13 років засудили матроса з Криму, який перейшов на бік РФ у 2014-му

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
До 13 років засудили матроса з Криму, який перейшов на бік РФ у 2014-му
Фото: ДБР

Матрос з Криму, який у 2014 році перейшов на бік Росії, отримав 13 років позбавлення волі.

Пресслужба Державного бюро розслідувань повідомила, що Святошинський суд Києва визнав його винним за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

— Слідство встановило, що матрос, після захоплення окупантами військової частини у Сімферополі у 2014 році добровільно присягнув на вірність агресору, – йдеться в повідомленні.

Він продовжив служити у Росії і повернувся в Україну разом з військами окупантів під час повномасштабного вторгнення на територію України.

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Під час бойового зіткнення на території Херсонської області наприкінці серпня 2022 року зрадник потрапив у полон ЗСУ.

Фото: ДБР

Процесуальне керівництво здійснювала Миколаївська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Наприкінці листопада ДБР затримало заступника міського голови Херсона з команди гауляйтера Володимира Сальдо. Після окупації Херсона він почав працювати на загарбників та відповідав за сферу житлово-комунального господарства.

Під час затримання у чоловіка виявлено конституцію РФ та інші пропагандистські матеріали.

Джерело: ДБР
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