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РФ пытается прорвать оборону украинских воинов на нескольких направлениях — Генштаб ВСУ

Юля Захарченко, редактор ленты
РФ пытается прорвать оборону украинских воинов на нескольких направлениях — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Армия Российской Федерации пытается прорвать оборону украинских защитников по нескольким направлениям. В сводке Генерального штаба ВСУ рассказали, где РФ совершает наступательные действия.

Одно из самых адских направлений — Бахмутское и Авдеевское, а также Лиманское. Враг пытается обстреливать территории, где ВСУ держат крепкую оборону.

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В частности, на Бахмутском и Авдеевском направлениях РФ безуспешно продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Враг обстрелял более 20 населенных пунктов.

Среди них – Андреевка, Берестово, Благодатное, Бахмут, Клещеевка, Часов Яр, Авдеевка, Водяное, Карловка, Марьинка и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении российская армия пытается ударить по позициям украинских бойцов возле Пречистовки, Угледара и Шахтерского Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях захватчики обстреливают города и села вдоль правого берега реки Днепр. Под огневой удар попали 32 населенных пункта.

В районах Токмака и Пологов 15 декабря враг потерял более 100 человек ранеными и склад боеприпасов. Информация о ликвидированных оккупантах еще уточняется, отмечают в Генштабе ВСУ.

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Источник: Генштаб ВСУ
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