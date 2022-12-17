Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

РФ намагається прорвати оборону українських воїнів на кількох напрямках – Генштаб ЗСУ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
РФ намагається прорвати оборону українських воїнів на кількох напрямках – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Армія Російської Федерації намагається прорвати оборону українських захисників на декількох напрямках. У зведенні Генерального штабу ЗСУ розповіли, де РФ здійснює наступальні дії.

Одні з найпекельніших напрямків – Бахмутський та Авдіївський, а також Лиманський. Ворог намагається обстрілювати території, де ЗСУ тримають міцну оборону.

Зараз дивляться

Зокрема, на Бахмутському та Авдіївському напрямках РФ безуспішно продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Ворог обстріляв понад 20 населених пунктів.

Серед них – Андріївка, Берестове, Благодатне, Бахмут, Кліщіївка, Часів Яр, Авдіївка, Водяне, Карлівка, Мар’їнка і Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку російська армія намагається вдарити по позиціях українських бійців біля Пречистівки, Вугледара та Шахтарського Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники обстрілюють міста та села вздовж правого берега річки Дніпро. Вогневого впливу зазнали 32 населених пункти.

У районах Токмака і Пологів 15 грудня ворог втратив понад 100 осіб пораненими та склад боєприпасів. Інформація про ліквідованих окупантів ще уточнюється, зазначають у Генштабі ЗСУ.

Читайте
Чи готує РФ ударну групу для нового наступу на Україну – пояснення ГУР

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги: , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка