Грудень, 17 в 18:49

Армія Російської Федерації намагається прорвати оборону українських захисників на декількох напрямках. У зведенні Генерального штабу ЗСУ розповіли, де РФ здійснює наступальні дії.

Одні з найпекельніших напрямків – Бахмутський та Авдіївський, а також Лиманський. Ворог намагається обстрілювати території, де ЗСУ тримають міцну оборону.

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Зокрема, на Бахмутському та Авдіївському напрямках РФ безуспішно продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Ворог обстріляв понад 20 населених пунктів.

Серед них – Андріївка, Берестове, Благодатне, Бахмут, Кліщіївка, Часів Яр, Авдіївка, Водяне, Карлівка, Мар’їнка і Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку російська армія намагається вдарити по позиціях українських бійців біля Пречистівки, Вугледара та Шахтарського Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники обстрілюють міста та села вздовж правого берега річки Дніпро. Вогневого впливу зазнали 32 населених пункти.

У районах Токмака і Пологів 15 грудня ворог втратив понад 100 осіб пораненими та склад боєприпасів. Інформація про ліквідованих окупантів ще уточнюється, зазначають у Генштабі ЗСУ.