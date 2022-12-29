Декабрь, 29 в 14:54

Сегодня, 29 декабря, во время повторной атаки на Харьков попадание в один из инфраструктурных объектов города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, прилет зафиксирован в Индустриальном районе. Пока информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Сейчас смотрят

Напомним, что с утра во время массированной ракетной атаки российского врага на Украину в несколько районов Харькова прилетели ракеты системы С-300. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, есть прилеты четырех ракет в Немышлянский и Основянский районы.