Грудень, 29 в 16:05

Сьогодні, 29 грудня, під час повторної атаки на Харків є влучання в один із інфраструктурних об’єктів міста.

Оновлено о 16:01. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, в області також зафіксовані прильоти ворожих ракет. Всі були націлені на об’єкти критичної інфраструктури.

За попередньою інформацією, внаслідок ударів окупантів, на жаль, загинув 50-річний чоловік, ще двоє отримали поранення. Госпіталізовані перебувають у середньому стані.

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Згодом стало відомо, що один із поранених чоловіків помер в машині швидкої.

Як раніше повідомив мер Харкова Ігоря Терехова, за його словами, приліт зафіксовано в Індустріальному районі. Наразі інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що зранку під час масованої ракетної атаки російського ворога на Україну у кілька районів Харкова прилетіли ракети системи С-300. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, є прильоти чотирьох ракет у Немишлянський та Основ’янський райони.