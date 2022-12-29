Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Окупанти знову вдарили по Харкову: прилетіло в об’єкт інфраструктури

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Окупанти знову вдарили по Харкову: прилетіло в об’єкт інфраструктури
Фото: Нацполіція

Сьогодні, 29 грудня, під час повторної атаки на Харків є влучання в один із інфраструктурних об’єктів міста.

Оновлено о 16:01. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, в області також зафіксовані прильоти ворожих ракет. Всі були націлені на об’єкти критичної інфраструктури.

За попередньою інформацією, внаслідок ударів окупантів, на жаль, загинув 50-річний чоловік, ще двоє отримали поранення. Госпіталізовані перебувають у середньому стані.

Зараз дивляться

Згодом стало відомо, що один із поранених чоловіків помер в машині швидкої.

Як раніше повідомив мер Харкова Ігоря Терехова, за його словами, приліт зафіксовано в Індустріальному районі. Наразі інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що зранку під час масованої ракетної атаки російського ворога на Україну у кілька районів Харкова прилетіли ракети системи С-300. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, є прильоти чотирьох ракет у Немишлянський та Основ’янський райони.

Читайте
Збито 54 із 69 ракет по Україні та 16 з 16 у Києві: що відомо про новий масштабний обстріл України

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка