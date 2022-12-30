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Факты / Происшествия

В Днепре коммунальщики в мусорнике нашли мешок с боеприпасами

Евгения Грейс, редактор ленты
міни та гранати у смітнику в Дніпрі

Днепровские коммунальщики во время уборки нашли в мусорном баке мешок с боеприпасами.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

— Днепр — удивительный город. Здесь даже на Новый год особые “подарки”. Сегодня коммунальщики, убирая мусор на Сеченова, нашли в баке мешок гранат, мин и тротиловых шашек. Надеемся, что полиция и СБУ найдут мерзавцев, которые выбрасывают такой “мусор”, — написал городской голова.

міни та гранати у смітнику в Дніпрі
міни та гранати у смітнику в Дніпрі
міни та гранати у смітнику в Дніпрі
міни та гранати у смітнику в Дніпрі
міни та гранати у смітнику в Дніпрі
міни та гранати у смітнику в Дніпрі
В Днепре коммунальщики в мусорнике нашли мешок с боеприпасами / 3 фотографии

Он также сообщил, что представил коммунальщиков к награждению почетными грамотами и премированию за бдительность.

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Напомним, в Запорожье СБУ обнаружила схрон с тротилом и боеприпасами.

Джерело: Борис Філатов

Фото: Борис Філатов

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