В Днепре коммунальщики в мусорнике нашли мешок с боеприпасами
Днепровские коммунальщики во время уборки нашли в мусорном баке мешок с боеприпасами.
Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.
— Днепр — удивительный город. Здесь даже на Новый год особые “подарки”. Сегодня коммунальщики, убирая мусор на Сеченова, нашли в баке мешок гранат, мин и тротиловых шашек. Надеемся, что полиция и СБУ найдут мерзавцев, которые выбрасывают такой “мусор”, — написал городской голова.
В Днепре коммунальщики в мусорнике нашли мешок с боеприпасами / 3 фотографии
Он также сообщил, что представил коммунальщиков к награждению почетными грамотами и премированию за бдительность.
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Напомним, в Запорожье СБУ обнаружила схрон с тротилом и боеприпасами.
Джерело: Борис Філатов
Фото: Борис Філатов