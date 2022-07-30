Июль, 30 в 17:45

Сотрудники Службы безопасности Украины провели спецоперацию в Запорожье, во время которой задержали торговца оружием, а также обнаружили схрон со взрывчаткой и гранатами.

Как проинформировали в пресс-службе СБУ, задержанный злоумышленник хотел нелегально сбыть партию взрывчатых веществ (в том числе тротила). Боевые средства поражения он хранил в городе, по месту жительства.

Клиентов торговец оружием искал через собственные связи, в частности в криминальных кругах. При задержании у него была обнаружена партия тротила.

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Злоумышленнику готовятся сообщить о подозрении и избрать меру пресечения в виде ареста.

В ходе дальнейших следственно-оперативных действий был обнаружен схрон с оружием, взрывчаткой и боеприпасами, оборудованный в окрестностях Запорожья, в заброшенном хозяйственном здании.

– Среди изъятого – более 5 кг тротила и пластида, а также реактивная противотанковая граната РПГ-22. По предварительным данным, тайник мог быть обустроен для совершения диверсий на территории региона, — подчеркнули в СБУ.

Могли быть диверсии: в Запорожье СБУ обнаружила схрон с тротилом и гранатами / 3 фотографии

В ходе осмотра схрона сотрудники спецслужбы также обнаружили: боевые гранаты Ф-1, РГД-5 и РГН; более 800 патронов калибра 7,62 мм.

Все эти средства поражения теперь пройдут экспертизу.

СБУ устанавливает источники поступления оружия. Продолжается расследование для привлечения к ответственности лиц, причастных к преступлениям.