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У Дніпрі комунальники у смітнику знайшли мішок з боєприпасами

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
міни та гранати у смітнику в Дніпрі

Дніпровські комунальники під час прибирання знайшли у сміттєвому баку мішок з боєприпасами.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

– Дніпро – дивовижне місто. Тут навіть на Новий рік особливі “подарунки”. Сьогодні комунальники, прибираючи сміття на Сєченова, знайшли в баку мішок гранат, мін і тротилових шашок. Сподіваємося, що поліція і СБУ знайдуть мерзотників, які викидають таке “сміття”, – написав міський голова.

міни та гранати у смітнику в Дніпрі
міни та гранати у смітнику в Дніпрі
міни та гранати у смітнику в Дніпрі
міни та гранати у смітнику в Дніпрі
міни та гранати у смітнику в Дніпрі
міни та гранати у смітнику в Дніпрі
У Дніпрі комунальники у смітнику знайшли мішок з боєприпасами / 3 фотографии

Він також повідомив, що представив комунальників до нагородження почесними грамотами та преміювання за пильність.

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Нагадаємо, у Запоріжжі СБУ виявила схрон з тротилом та боєприпасами.

Джерело: Борис Філатов

Фото: Борис Філатов

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