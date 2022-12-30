Грудень, 30 в 13:57

Дніпровські комунальники під час прибирання знайшли у сміттєвому баку мішок з боєприпасами.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

– Дніпро – дивовижне місто. Тут навіть на Новий рік особливі “подарунки”. Сьогодні комунальники, прибираючи сміття на Сєченова, знайшли в баку мішок гранат, мін і тротилових шашок. Сподіваємося, що поліція і СБУ знайдуть мерзотників, які викидають таке “сміття”, – написав міський голова.

У Дніпрі комунальники у смітнику знайшли мішок з боєприпасами / 3 фотографии

Він також повідомив, що представив комунальників до нагородження почесними грамотами та преміювання за пильність.

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Нагадаємо, у Запоріжжі СБУ виявила схрон з тротилом та боєприпасами.

Джерело: Борис Філатов

Фото: Борис Філатов