Январь, 05 в 6:33

Глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко рассказал, что в результате боевых действий Бахмут разрушен более чем на 60%. Город живет под постоянными обстрелами.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

По словам Павла Кириленко, наши воины мужественно защищают город и не дают российским оккупантам продвигаться – врага отбросили за город.

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Из-за постоянных обстрелов в городе погибают люди.

– Враг отброшен на свои предыдущие позиции, то есть за пределы города… Наши защитники мужественно защищают Бахмут и не дают врагу продвигаться. Но, к сожалению, от этого страдает сам город, более чем на 60% разрушенный. Продолжаются постоянные обстрелы. Так, сегодня (4 января – Ред.) в результате артиллерийского обстрела в Бахмуте два гражданских лица – две женщины – погибли, — рассказал Павел Кириленко.

Стоит отметить, что Бахмут является одним из самых тяжелых направлений на фронте.

Ранее заместитель командира бригады Нацгвардии Украины Владимир Назаренко рассказал, что потери штурмовых групп оккупантов в Бахмуте достигают 80%. По его словам, враг пытается штурмовать маленькими отрядами по 8, по 10-20 человек.

Фото: Павел Кириленко