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Факты / Україна

Спрятались в захваченном доме: на Бахмутском направлении артиллеристы уничтожили опорный пункт оккупантов

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Спрятались в захваченном доме: на Бахмутском направлении артиллеристы уничтожили опорный пункт оккупантов

На Бахмутском направлении артиллеристы уничтожили очередной взводный опорный пункт оккупантов. Российские военные пытались скрыть его в одном из захваченных домов.

Об этом сообщила 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей зимнего похода в Facebook.

— Рыцарская артиллерия неустанно выжигает оккупантов. Российские захватчики попытались замаскировать свой опорный пункт в одном из захваченных домов на Бахмутском направлении, но от наших богов войны не скроешься. Каждый разрушенный войной дом мы обязательно отстроим после нашей победы, а вот страна-террорист, как и ее армия, уже восстановлению не подлежит, — говорится в описании под видео.

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Ранее сообщалось, что наступление россиян под Бахмутом застопорилось, а частота атак снизилась.

Фото: скрин с видео

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