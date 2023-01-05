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Факти / Надзвичайні події

Бахмут зруйновано на 60%, ворога відкинули за місто – голова ОВА

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Бахмут зруйновано на 60%, ворога відкинули за місто – голова ОВА

Очільник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко розповів, що внаслідок бойових дій Бахмут зруйновано на понад 60%. Місто живе під постійними обстрілами.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

За словами Павла Кириленка, наші воїни мужньо боронять місто і не дають російським окупантам просуватися – ворога відкинули за місто.

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Через постійні обстріли у місті гинуть люди.

– Ворог відкинутий на свої попередні позиції, тобто за межі міста… Наші захисники мужньо боронять Бахмут і не дають ворогу просуватися. Але, на жаль, від цього страждає саме місто, яке більш ніж на 60% зруйноване. Тривають постійні обстріли. Так, сьогодні (4 січня – Ред.) в результаті артилерійського обстрілу в Бахмуті дві цивільних особи – дві жінки – загинули, – розповів Павло Кириленко.

Варто зазначити, що Бахмут є одним із найважчих напрямків на фронті.

Раніше заступник командира бригади Нацгвардії України Володимир Назаренко розповів, що втрати штурмових груп окупантів у Бахмуті сягають 80%. За його словами, ворог намагається штурмувати маленькими загонами по 8, по 10-20 осіб.

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Фото: Павло Кириленко

Джерело: УНІАН
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