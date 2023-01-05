Бахмут зруйновано на 60%, ворога відкинули за місто – голова ОВА
Очільник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко розповів, що внаслідок бойових дій Бахмут зруйновано на понад 60%. Місто живе під постійними обстрілами.
Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.
За словами Павла Кириленка, наші воїни мужньо боронять місто і не дають російським окупантам просуватися – ворога відкинули за місто.
Через постійні обстріли у місті гинуть люди.
– Ворог відкинутий на свої попередні позиції, тобто за межі міста… Наші захисники мужньо боронять Бахмут і не дають ворогу просуватися. Але, на жаль, від цього страждає саме місто, яке більш ніж на 60% зруйноване. Тривають постійні обстріли. Так, сьогодні (4 січня – Ред.) в результаті артилерійського обстрілу в Бахмуті дві цивільних особи – дві жінки – загинули, – розповів Павло Кириленко.
Варто зазначити, що Бахмут є одним із найважчих напрямків на фронті.
Раніше заступник командира бригади Нацгвардії України Володимир Назаренко розповів, що втрати штурмових груп окупантів у Бахмуті сягають 80%. За його словами, ворог намагається штурмувати маленькими загонами по 8, по 10-20 осіб.
Фото: Павло Кириленко