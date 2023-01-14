Январь, 14 в 19:37

В Днепре на месте попадания российской ракеты по жилому дому работают спасатели.

Как сообщал городской голова Борис Филатов, завалы будут разбираться всю ночь. Кроме непосредственно спасателей, к разбору завалов присоединились и гражданские.

Также на месте происшествия много родственников и друзей, проживавших в доме, оказавшемся под ракетным ударом.

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– Мы в соседнем доме живем, услышали взрыв и пришли искать друзей, – рассказали Ольга и Алексей журналисту Фактов ICTV.

Они говорят, что их друзья на связь не выходят. По их словам, взрыв был настолько сильным, что на их балконе выбило стекла.

Переселенец из Краматорска Сергей в момент взрыва находился в километре от места происшествия.

– Мы гуляли в парке – где-то 1 км-1,5 км отсюда. Услышали сильный взрыв и сотрясение, потом ребенок говорит, что там задымление. Пришли сюда и видим такую картину, к сожалению. Это терроризм, это изверги, — рассказал мужчина журналисту Фактов ICTV.

Он добавил, что думали с семьей, что в Днепре будет спокойнее, но добавил, что там, что здесь одинаково.

А убитая горем мать обратилась к российским захватчикам возле разрушенного ими дома.

– За что ты его погубил? Вы сюда приезжали к нам в город, мы вас принимали как нормальных людей. Что вы сделали с моим сыном? Негодяи! Я вас проклинаю до седьмого колена. Будьте, вы собаки, всю жизнь прокляты.

14 января во время массированной ракетной атаки на Украину оккупанты попали в многоквартирный дом в Днепре, в результате чего разрушен целый подъезд. Известно о десятках раненых и не менее пяти жертв.