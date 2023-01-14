Січень, 14 в 19:37

У Дніпрі на місці влучення російської ракети по житловому будинку наразі працюють рятувальники.

Як повідомляв міський голова Борис Філатов, завали розбиратимуть усю ніч. Окрім безпосередньо рятувальників до розбору завалів долучилися й цивільні.

Також на місці події багато родичів та друзів, людей, що мешкали у будинку, який опинився під ракетним ударом.

Зараз дивляться

— Ми в сусідньому домі живемо, почули вибух і прийшли шукати друзів, – розповіли Ольга та Олексій журналісту Фактів ICTV.

Вони кажуть, що їхні друзі на зв’язок не виходять. За їхніми словами, вибух був настільки сильним, що на їхньому балконі повибивало шибки.

Переселенець із Краматорська Сергій у момент вибуху був за кілометр від місця події.

— Ми гуляли в парку – десь 1 км-1,5 км звідси. Почули сильний вибух та струс, потім дитина каже, що там задимлення. Прийшли сюди і бачимо таку картину, на жаль. Це тероризм, це нелюди, – розповів чоловік журналісту Фактів ICTV.

Він додав, що думали із сім’єю, що у Дніпрі буде спокійніше, але додав, “що там, що тут – однаково”.

А вбита горем матір звернулася до російських загарбників біля зруйнованого ними ж будинку.

— За що ти його погубив? Ви сюди приїжджали до нас у місто, ми вас приймали, як нормальних людей. Що ви зробили з моїм сином? Негідники! Я вас проклинаю до сьомого коліна. Будьте, ви собаки, все життя прокляті.

14 січня під час масованої ракетної атаки на Україну окупанти влучили у багатоквартирний будинок у Дніпрі, внаслідок чого зруйновано цілий під’їзд. Відомо про десятки поранених та щонайменше п’ять жертв.