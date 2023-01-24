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В Полтавской области ДБР инсценировало убийство бизнесмена, чтобы разоблачить заказчика

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
В Полтавской области ДБР инсценировало убийство бизнесмена, чтобы разоблачить заказчика
Фото: ГБР

В Полтавской области работники ГБР предотвратили убийство предпринимателя, которого заказал один из чиновников.

Как сообщили в ГБР, местный чиновник одного из районов Полтавщины долго конфликтовал с предпринимателем.

Чтобы обуздать оппонента должностное лицо решило начать поиск киллера, который бы выполнил заказ.

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Чиновник оценил стоимость жизни бизнесмена в $5 тыс. Деньги за убийство заказчик планировал передавать двумя частями. Залог передал еще в декабре 2022 года, а остальное обещал отдать после завершения “работы” и доказательств в виде фото убитого мужчины.

Фото: ГБР

Сотрудники ГБР имитировали убийство, после чего заказчик получил фотографии с “трупом”, а также некоторые личные вещи потерпевшего.

На данный момент должностному лицу сообщено о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство, совершенном по заказу (ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об избрании меры заказчику и устанавливаются другие возможные соучастники.

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Источник: ГБР
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