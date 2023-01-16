Январь, 16 в 18:51

Государственное бюро расследований раскрыло и блокировало очередную схему масштабного хищения продуктов питания, закупленных для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает ДБР.

Как отмечается, организованная группа присваивала и незаконно перепродавала продовольствие военных.

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– Одно из частных предприятий занималось поставкой продуктов в более чем 45 воинских частей. Только за полгода войны в 2022 году оно получило военных подрядов более чем на 2 млрд гривен, – говорится в сообщении.

Так, предприниматели указывали одно количество продуктов, а в воинские части присылали совсем другие объемы.

Остатки продукции они перепродавали через сеть посредников.

После проверки ДБР удалось изъять более 30 тыс. банок тушеной продукции весом более 7 тонн, которая уже была готова к перепродаже, а также почти 4 млн гривен в разной валюте, вероятно полученных преступным путем.

– Изъятые продукты будут переданы военным. Также, с целью возмещения ущерба, изъяты десятки автомобилей, на которых перевозили краденые продукты, а также черновая документация, подтверждающая противоправную деятельность, – говорится в сообщении.

Одному из представителей фирмы сообщили о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

ДБР блокировало схему масштабного хищения продуктов питания военных / 2 фотографии

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.